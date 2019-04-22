Соратники Порошенко бегут с тонущего корабля. Их вызывают на допросы

На Украине произошла первая отставка после состоявшего накануне второго тура президентский выборов. О решении покинуть свою должность объявил глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка. Стоит отметить, что Львовская область стала единственным украинским регионом, где победу одержал действующий президент Петр Порошенко – за него проголосовало более 62,8% избирателей.

Об отставке Синютка объявил на совещании утром 22 апреля. По его словам, он уходит с поста главы Львовской ОГА, но «остается со Львовщиной, остается со Львовом». «Остаюсь с нашими людьми, поддержку которых мы получили по результатам выборов», – отметил чиновник (цитата по УНИАН).

Ранее Синютка заявил, что готов уйти в отставку в случае поражения Порошенко во втором туре выборов президента. Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 года.

После обработки 99,30% протоколов голосования шоумен Владимир Зеленский набрал 73,23% голосов против 24,44% у Порошенко, следует из данных Центризбиркома Украины.

Тем временем Генеральная прокуратура Украины начала вызывать окружение Порошенко на допрос. В частности, надзорное ведомство опубликовало на своем официальном сайте повестки для вручения подозрения и допроса ближайшим соратникам действующего президента – бывшему главе администрации президента Борису Ложкину, заместителю главы АП Алексею Филатову, бывшему руководителю Нацбанка Валерии Гонтаревой, совладельцу инвестиционной компании ICU Константину Стеценко и экс-министру экологии Николаю Злочевскому. Речь идет о деле беглого олигарха Сергея Курченко, подозреваемого в широкомасштабных хищениях. В частности, подозрение Гонтаревой касается хищения и содействия преступникам, Филатову и Ложкину – легализации незаконных доходов и содействия в отмывании денег. Каждому из фигурантов оформлено по две повестки – на 23 и 25 апреля.

Киев, Львов, служба информации РИА «Новый День»

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