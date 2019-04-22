Экс-глава Нацбанка Украины отказалась покидать Лондон и лететь на допрос в Киев

Бывший руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева отказалась прибыть на допрос в Генпрокуратуру «Незалежной» и пригласила следователей самим посетить её лондонский офис.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом ближайшая соратница Порошенко сообщила в комментарии украинским СМИ.

«Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят», – отрезала экс-глава Нацбанка и добавила, что дело против неё сфабриковано. «Это вообще, кроме как политически мотивированным, невозможно никак назвать. Потому что я не то, что с Януковичем или Курченко никогда не виделась, или с Арбузовым никогда не была знакома, я никогда не принимала участия ни в какой сделке, ни в каком качестве. Ко мне это не имело никакого отношения... Откуда это возникло снова, не могу сказать. Новое время, новая власть», – возмущается Гонтарева.

Как сообщал «Новый День», сегодня Генеральная прокуратура Украины начала вызывать окружение Порошенко на допрос. В частности, надзорное ведомство опубликовало на своем официальном сайте повестки для вручения подозрения и допроса ближайшим соратникам действующего президента – бывшему главе администрации президента Борису Ложкину, заместителю главы АП Алексею Филатову, бывшему руководителю Нацбанка Валерии Гонтаревой, совладельцу инвестиционной компании ICU Константину Стеценко и экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

Речь идет о деле беглого олигарха Сергея Курченко, подозреваемого в широкомасштабных хищениях. В частности, подозрение Гонтаревой касается хищения и содействия преступникам, Филатову и Ложкину – легализации незаконных доходов и содействия в отмывании денег. Каждому из фигурантов оформлено по две повестки – на 23 и 25 апреля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.04.19

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