От Порошенко сбежал еще один ближайший соратник

Глава еще одного украинского региона засобирался в отставку после победы во втором туре президентских выборов комика Владимира Зеленского.

В этот раз заявление об уходе по собственному желанию написал глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. Об этом чиновник сегодня сообщил на своем сайте, приложив скриншот заявления на имя действующего президента Украины Петра Порошенко.

В документе Москаль ссылается на закон «О местных государственных администрациях», согласно которому главы областных госадминистраций назначаются главой государства по представлению кабмина на срок полномочий президента страны.

Накануне в отставку подали глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка и губернатор Николаевской области Алексей Савченко. Отметим, что Львовская область стала единственным украинским регионом, где победу одержал Порошенко – за него проголосовало более 62,8% избирателей. Ранее Синютка заявлял о готовности уйти в отставку в случае поражения Порошенко на выборах президента. Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 года.

Савченко был назначен на должность главы Николаевской областной госадминистрации в октябре 2016 года. Свое решение об отставке он объяснил итогами президентских выборов. «Я должен уйти вместе с Порошенко», – сказал он. Чиновник при этом призвал последовать его примеру других губернаторов.

Согласно данным ЦИК Украины, после обработки 99,98% протоколов голосования у Зеленского 73,23%, у Порошенко – 24,45%.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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