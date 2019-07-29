Делать нечего: Меркель пришлось смотреть сериал «Слуга народа»

В разгар предвыборной кампании в «Незалежной» канцлер ФРГ Ангела Меркель, озадаченная поведением украинского общества, собравшегося подавляющим большинством избрать себе в президенты комика и шоумена Владимира Зеленского, пыталась осмыслить этот курьёзный феномен.

Глава Германии даже отвлеклась от важных государственных дел и посмотрела несколько эпизодов сериала «Слуга народа», где Зеленский играет роль сельского учителя Голобородько.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинским СМИ с гордостью сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я специально пересмотрел несколько серий... Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела», – приводит РИА Новости слова главы украинского МИДа.

«Я их не видел, это она видела! Когда будете брать у нее интервью, спросите! Но я точно знаю, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и спрашивали мое мнение по этому поводу. Назвать их не могу, поскольку не спрашивал у них разрешения», – извиняется Климкин.

Отметим, что просмотр сериала не помог Ангеле Меркель разобраться в украинских реалиях.

После выборов на Украине немецкие эксперты заявили, что в Берлине не знают, чего ожидать от нового президента «Незалежной», но и не особо беспокоятся по этому поводу.

Там лишь выразили надежду, что Зеленский не будет сильно «открывать рот» и возмущаться строительством газопровода «Северный поток – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

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