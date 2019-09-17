В Киеве заявили о полной обеспеченности газом на зиму

Украинские газохранилища полны, а запасы голубого топлива на 4 миллиарда кубометров превышают прошлогодние.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом за два дня до переговоров между Россией, ЕС и Украиной по транзиту газа заявляет в Твиттере пресс-служба «Нафтогаза» со ссылкой на главу компании Андрея Коболева.

«Мы начали подготовку к прохождению осенне-зимнего сезона еще в апреле. Сейчас запасы газа в ПХГ уже достигли 19,5 миллиарда кубометров и на 4 миллиарда превышают прошлогодний показатель.

Учитывая это, а также законтрактованные «Нафтогазом» на первый квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать – Украина обеспечена газом на следующую зиму», – отчитался Коболев.

В пресс-службе также добавили, что «Нафтогаз» продолжит запасаться газом на осенне-зимний период до конца текущего года.

Между тем, украинские эксперты сомневаются в готовности Украины пережить зиму без российского транзита газа и расценивают заявление пресс-службы «Нафтогаза» как попытку повлиять на позицию «Газпрома» на предстоящих переговорах 19 сентября.

Напомним, ранее бывший министр экономки Украины Виктор Суслов заявил, что жизнеспособность украинской газо-транспортной системы критически зависит от достаточных объёмов транзитного российского газа.

Украинская ГТС изначально создавалась Советским Союзом под огромные объёмы прокачиваемого в Европу голубого топлива.

Прекращение транзита неминуемо приведёт к техническим сбоям и, как следствие, невозможности обеспечить газом украинских потребителей.

В этих условиях, даже полная закачка украинских газохранилищ «Нафтогазом» становится бессмысленной.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.09.19

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