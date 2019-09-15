В Киеве уверены, что Газпром готов к отмене украинского транзита, в отличие от Нафтогаза

Российская компания «Газпром» готова «морально и психологически» к отсутствию транзита газа в Европу через украинскую ГТС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский аналитик по вопросам экономической стратегии Андрей Вигиринский.

«И представители Еврокомиссии, и представители Газпрома хотят услышать и понять, – со сменой политической элиты в стране, со сменой профильного министра и состава Кабинета министров, – поменялось ли что-то в стране Украине, или нет?», – отметил эксперт и добавил, что ответственность в случае энергетического коллапса на Украине полностью ляжет на руководство «Нафтогаза», который пять лет вёл войну с «Газпромом» вместо того, чтобы прийти к компромиссу по транзитному контракту.

«Мне кажется, что Газпром морально и психологически готов к тому, чтобы, в принципе, какой-то период с января месяца прожить без транзита газа по территории Украины. Готова ли к этому Украина?

Ну, это будет абсолютно зона ответственности господина Витренко (исполнительный директор «Нафтогаза»), Коболева (глава «Нафтогаза»), Насалика, Демчишина и всех предыдущих, которые управляли этой отраслью в течение последних пяти лет и рассказывали о том, что мы энергетически независимы. Ну, окей» – приводит слова Вигирнского «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что трёхсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по транзиту газа не будут иметь результата, пока «Нафтогаз» не заключит прямой контракт с «Газпромом» на закупку российского газа.

Как сообщал «Новый День», европейское законодательство позволяет «Газпрому» не подписывать транзитный контракт с Украиной.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.09.19

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