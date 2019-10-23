Собственного газа в украинских хранилищах оказалось в два раза меньше от объявленных объёмов

Из 21 млрд кубометров газа в украинских ПХГ лишь 12 млрд принадлежат «Нафтогазу», то есть, государству Украина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на это обратил внимание глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко, изучив заявления и доклады чиновников энергетического сектора «Незалежной».

Напомним, ранее в «Нафтогазе» заявили, что объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 20 октября составил 21,386 миллиарда кубометров.

«Государство и «Нафтогаз» декларируют, что у нас рекордные запасы в хранилищах, чуть ли не 20 млрд. куб.м.

Но государственного газа, который принадлежит «Нафтогазу», там не более 12 млрд. куб.м. Всё остальное – газ частных компаний на условной «таможенной площадке».

Эти владельцы газа просто хранят его, они воспользовались летней низкой ценой на газ, закупили его и зимой будут им торговать.

По какой цене они будут продавать его нам или европейским кампаниям? Это право этих компаний (устанавливать цену).

Ещё раз – то, что в наших хранилищах 20 млрд. куб.м. газа не значит, что этот газ – наш. Там почти половина газа не принадлежит «Нафтогазу». И в этом проблема», – приводит «ПолитНавигатор» слова Скубченко.

Как сообщал «Новый День», месяцем ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина полностью обеспечила себя газом и готова к осенне-зимнему сезону.

«Мы начали подготовку к прохождению осенне-зимнего сезона еще в апреле. Сейчас запасы газа в ПХГ уже достигли 19,5 миллиарда кубометров и на 4 миллиарда превышают прошлогодний показатель.

Учитывая это, а также законтрактованные «Нафтогазом» на первый квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать – Украина обеспечена газом на следующую зиму», – отчитался Коболев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.10.19

Русский мир перешёл крымскую границу и зашагал по Херсонской области. / Кремль не простил Зеленскому обмана в Донбассе. / Киев не намерен отменять транспортную блокаду Крыма. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»