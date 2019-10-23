Премьер Украины заговорил о возможных проблемах с отоплением, если РФ перекроет транзит

Украинская ГТС может не справиться со снабжением некоторых городов страны голубым топливом в зимний период.

Причина в том, что при отсутствии российского транзита в Европу обратная система подачи газа – с запада Украины на восток – не позволит создать достаточное давление в трубах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Есть отдельный сценарий, если в случае непродления контракта с Российской Федерацией, в случае фактического прекращения транзита газа из России в Европу, у нас в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы...», – цитирует Гончарука РИА Новости.

Однако премьер тут же поспешил заверить, что правительство якобы полностью контролирует ситуацию.

«Но мы о них (проблемах) наперед знаем, наперед думаем. Поэтому, думаю, никаких нештатных историй у нас не будет», заверил Гончарук.

«Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы – их нет», – на всякий случай повторил премьер.

Между тем, кроме технических трудностей с поддержанием достаточного давления в трубах, существует ещё одна проблема.

Накануне выяснилось, что заверения украинских чиновников о том, будто Украина накопила в хранилищах огромные запасы газа для безболезненного прохождения отопительного сезона, – не соответствуют действительности.

По словам главы Жилищного союза Украины при Минэнерго Александра Скубченко, из 20 млрд кубометров газа в украинских ПХГ лишь 12 млрд принадлежат «Нафтогазу», то есть, государству Украина.

«Государство и «Нафтогаз» декларируют, что у нас рекордные запасы в хранилищах, чуть ли не 20 млрд. куб.м. Но государственного газа, который принадлежит «Нафтогазу», там не более 12 млрд. куб.м. Всё остальное – газ частных компаний на условной «таможенной площадке».

Эти владельцы газа просто хранят его, они воспользовались летней низкой ценой на газ, закупили его и зимой будут им торговать.По какой цене они будут продавать его нам или европейским кампаниям? Это право этих компаний (устанавливать цену).

Ещё раз – то, что в наших хранилищах 20 млрд. куб.м. газа не значит, что этот газ – наш. Там почти половина газа не принадлежит «Нафтогазу». И в этом проблема», – сообщил глава Жилищного союза Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.10.19

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