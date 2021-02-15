«Может вскрыться страшное»: никто не знает, сколько газа в украинских хранилищах

«Нафтогаз» Украины скрывает от всех объёмы голубого топлива, хранящиеся в ПХГ страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Украины, бывший глава совета директоров «Нафтогаза», уволившийся оттуда со кандалом, Юрий Витренко.

«Общие цифры... Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа «Нафтогаза» в подземках... Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнерго сказало, что «Нафтогаз» даже министерству не предоставляет такие данные», – сказал Витренко.

По его словам, государству, в чей собственности находится «Нафтогаз», необходимо знать, сколько газа хранится в ПХГ, чтобы ориентироваться в средних ценах по рынку и вовремя закрывать образующийся дефицит в тех или иных регионах.

«Например, обеспечивать безопасность поставок газа. А для этого мы должны видеть, например, сколько у самого «Нафтогаза» в подземке газа. Мало того, мы должны видеть, какая, например, себестоимость этого газа в подземках», – резюмировал и.о. главы Минэнерго.

Напомним, ситуация, когда газа в украинских подземных хранилищах оказывалось в два раза меньше от объявленных объёмов, возникала не единожды, в том числе и в бытность Юрия Витренко директором «Нафтогаза».

В данный момент на Украине продолжаются уголовные расследования в отношении топ-менеджмента компании.

«Может вскрыться страшное», – комментируют украинские пользователи соцсетей, намекая на возможный коллапс в энергетике из-за дефицита газа на фоне остановок целого ряда ТЭС по причине отстутствия в стране угля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.02.21

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