Подготовка к газовой войне с Россией явилась причиной запредельных энерготарифов для украинцев

Украина, в отличие от европейских стран, не смогла закупить большие объёмы дешёвого газа в кризисном 2020 году, так как ранее уже заполнила все свои хранилища дорогим голубым топливом.

Дело в том, что Киев перед подписанием транзитного контракта с Москвой в конце 2019 года готовился к его возможному срыву и, как следствие, началу газовой войны. Поэтому спешно запасался топливом, заполняя подземные газохранилища.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Верховной раде рассказал глава Минэнерго Украины Юрий Витренко, отвечая на претензии депутатов из зала, почему тарифы для населения такие высокие, если летом закупочная цена газа была крайне низкой.

Чиновник признался, что «Нафтогаз» закупил топливо совсем по другой цене.

«По цене, которая, к сожалению, не была настолько низкой, как цена этого лета. «Нафтогаз» покупал незначительные объемы этим летом», – объяснил Витренко.

Между тем, в начале января 2021 года глава Минэнерго предлагал экстренно закупить дешёвый газ напрямую из России, однако «патриоты» во главе с Петром Порошенко назвали эти планы «уступкой агрессору» и не дали подписать договор.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.01.21

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