Киев не доволен тем, что Россия спасает украинскую энергетику

Экстренная переброска энергомощностей из России помогла предотвратить веерные отключения электроэнергии по всей Украине в период последних холодов.

Однако такую ситуацию, когда Украина вынуждена прибегать к помощи России, терпеть дальше нельзя, поэтому «Незалежная» постарается сделать всё, чтобы переключить свою энергосистему с российского на европейский рынок до 2023 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.

«Мы против того, чтобы закупать электроэнергию из Белоруссии и России, но для этого необходимо отсоединиться от энергосистемы РФ и Белоруссии и присоединиться к европейской», – заявил он и признал, что пока Украина «критически зависит от РФ и Белоруссии в этом вопросе».

«Были холода, был дефицит электроэнергии при том, что все наши атомные, газовые блоки работали на полную мощность. Была аварийная помощь и импорт из Белоруссии, даже несколько дней из РФ. Была угроза веерных отключений», – приводит слова Витренко ТАСС.

Руководитель Минэнерго пообещал «закрыть вопрос» с переподключением энергосистемы до 2023 года.

«Сейчас план – сделать это к 2023 году. Нужно тяжело работать, чтобы этот план выполнить, а может, и перевыполнить», – храбрится Витренко.

При этом он умолчал, что Украина продолжит импорт российской электроэнергии до конца текущего отопительного сезона. Об этом заявил сегодня глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Напомним, Киев снял запрет на импорт электричества из РФ несколько дней назад на фоне остановок целого ряда ТЭС по причине отстутствия в стране угля, а также невозможности точно установить количество газа в подземных хранилищах.

Как известно, Украина в конце 2015 года организовала энергетическую блокаду Крыма, намеренно обрушив опоры ЛЭП на границе с полуостровом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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