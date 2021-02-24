Литва отчитала Украину за покупку элеткроэнергии в Белоруссии

Вильнюс не доволен тем, что Украина закупает электроэнергию в Белоруссии. Руководство Литвы считает, что это помогает Минску добиваться окупаемости построенной Россией Белорусской АЭС, которая, по мнению Вильнюса, «технически небезопасна».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

«Я выразил беспокойство, что энергетический рынок Белоруссии имеет доступ к энергетическому рынку Украины. Дальнейшее использование электроэнергии Белорусской АЭС может привести к ненадежному использованию ядерной энергетики», – приводит «ПолитНавигатор» слова Ландсбергиса.

Напомним, Киев снял запрет на импорт электричества из РФ и Белоруссии на фоне остановок целого ряда ТЭС по причине отстутствия в стране угля, а также невозможности точно установить количество газа в подземных хранилищах.

Симферополь, Валентин Карамазов

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