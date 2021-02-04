Украина готовится к веерным отключениям электроэнергии по всей стране

Критическая ситуация с запасами угля на Украине грозит стабильной работе теплоэлектростанций по всей стране. Наличие АЭС и ГЭС не поможет ликвидировать дефицит электроэнергии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В комиссии предупредили, что в любой момент может возникнуть общесистемная авария в объединенной энергосистеме Украины, что вынудит «привести в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей».

Национальной энергетической компании «Укрэнерго» поручено провести ряд срочных проверок на складах крупнейших угольных поставщиков, которым грозит лишение лицензий, в случае задержек с поставками твёрдого топлива на ТЭС.

«Тепловые электростанции должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива. В случае выявления нарушений по результатам проверок НКРЭКУ применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства», – заявили в НКРЭКУ.

Ранее в Укрэнерго заявляли, что угля в стране осталось на пять дней.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.02.21

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