«Ситуация критическая»: на украинских ТЭС заканчивается уголь

На украинских теплоэлектростанциях запасов угля осталось на несколько дней, а новые поставки пока не предвидятся. Запасы твёрдого топлива на складах с ноября месяца сократились в 5,2 раза.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС. В частности, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС всех марок с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс. тонн, из них газового угля – в 7,5 раза до 283,6 тыс. тонн, антрацитового – на 44,4% до 203,9 тыс. тонн», – говорится в заявлении.

Чтобы избежать критического снижения генерации электричества, сейчас предпринимаются срочные меры для увеличения его выработки на ГЭС и АЭС.

«Для прохождения этого сложного периода с целью сбалансирования энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки была увеличена генерация ГЭС и ГАЭС. В частности, среднесуточное производство ГЭС по сравнению с прошлой неделей возросло на 30%», – заявили в «Укрэнерго».

Кроме того, украинские энергетики запросили аварийной помощи у Белоруссии.

«Для покрытия дополнительной нагрузки в энергосистеме Украины предоставляется аварийная помощь из Беларуси в объеме 100 МВт, в дальнейшем – более 200 МВт в час», – отметили в ведомстве и добавили, что пока удаётся избегать веерных отключений электричества.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.01.21

Россия поможет жителям ЛНР и ДНР получить прививки от коронавируса. / Воды не будет: крымский климатолог дал прогноз на 2021 год. / В Крыму завершили расследование гибели уральской студентки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»