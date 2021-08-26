Деваться некуда: Украина тайно закупает уголь в ДНР и ЛНР

В условиях острого дефицита специальных марок угля для ТЭС Киев вынужден наращивать закупки антрацита в «сепаратистских регионах» Донбасса, которые официально находятся в транспортной и экономической блокаде со стороны Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом youtube-каналу «Спутник» заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

По его словам, об этом косвенно свидетельствуют «неожиданно резкое увеличение» добычи угля в Ростовской области и отчёты Украины о закупках больших партий антрацита в Польше, которая физически не могла обеспечить такие объёмы.

«К сожалению, Луганская и Донецкая народные республики – это сейчас классическая серая зона. Можно пользоваться лишь той информацией, которая где-то на задворках СМИ проходит.

Неожиданно резко увеличена добыча угля в Ростовской области. Это уголь того же качества. Кроме того, проскочило сообщение, что Украина, которая испытывает проблемы с запасами угля, начала поставки угля из Польши, где объемы добычи не увеличивались...», – приводит слова Марцинкевича «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее второй президент Украины Леонид Кучма предлагал снять экономические санкции с Донбасса, чтобы разблокировать поставки угля, однако Зеленский испугался реакции националистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.08.21

«Не Таллину решать» – в Киеве обиделись на слова президента Эстонии о неготовности Украины к вступлению в ЕС и НАТО. / Крымчанка решила продать свою школьную золотую медаль – очень дорого. / В Крыму военнослужащий, обидевшись на замечание, застрелил сослуживца. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»