Киев устал от блокады Донбасса

Минская Трёхсторонняя контактная группа (ТКГ) по Украине рассмотрит на следующем заседании вопрос о снятии экономической блокады народных республик Донбасса, введённую ранее киевским режимом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

«Предложение было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО (ЛНР и ДНР – прим. «НД»). Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», – заявил Сайдик в Минске.

Европейский спецпредставитель подчеркнул, что введение Украиной экономической и административной блокад весной 2017 года послужило причиной резкого углубления разрыва между республиками и Украиной.

«Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении. Снятие блокады – это был бы большой прогресс», – уверен Сайдик.

Между тем, на сегодняшнем заседании трёхсторонняя группа занималась вопросами водоснабжения в зоне проведения Киевом карательной операции против ЛДНР.

Как сообщал «Новый День», блокада Донбасса обернулась огромными экономическими убытками для Украины.

Уже к концу 2017 года в «Незалежной» выросли тарифы на электроэнергию до 26%, на воду почти до 28%. Также выросли и цены на уголь: ископаемое топливо, в котором нуждается страна и на котором работают практически все ТЭС, ранее в больших объёмах поставлялось из Донбасса. После введения блокады Украине пришлось закупать уголь в США по «дружественным тарифам»: 206 долларов за тонну, тогда как, к примеру, в Норвегии тот же уголь продавался по 125 долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.06.19

Побило посадки и машины: на Крым обрушился град (ФОТО). / Россия объявила в розыск главу женской сотни Майдана. / В Крыму школьник едва не погиб на ЕГЭ, инцидент пытаются замять. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»