Транспортная и экономическая блокада Донбасса со стороны Киева привела к тому, что Украина теперь вынуждена закупать энергетический уголь для своих ТЭС на внешних рынках.

Но как бы «Незалежная» официально ни оформляла эти поставки и у кого бы ни покупала – угли антрацитовой группы добываются в основном в Кузбасском бассейне Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил эксперт украинского энергетического рынка Валентин Землянский.

По его словам, каждая закупка Украиной очередной партии антрацита, в конечном счёте, приносит доход российскому Кузбассу.

«Это же началось с блокады Донбасса, потому что у нас все антрацитовые шахты находятся на неподконтрольной территории, остались там. А у нас половина станций работает на угле антрацитовой группы...

А антрацитовой группы единственный крупный производитель в мире, я сейчас скажу зраду страшную, – это Кузбасский бассейн, это Российская Федерация.

Поэтому где бы мы ни купили антрацит, в конечном итоге, он на мировом рынке либо будет замещён, либо под видом южноафриканского, австралийского, американского к нам придет тот же самый российский уголь, только груженный не в железнодорожные составы, а на балкер, который придет по морю в порты», – приводит слова Землянского «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее стало известно, что Украина всё же пытается покупать уголь на территории ЛДНР, используя «серые схемы».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.09.21

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