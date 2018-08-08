Добрый уголек: Украина забыла об «агрессии», чтобы погреться российским антрацитом

Украина активно наращивает импорт угля из России, чтобы не замерзнуть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году «Незалежная» собирается закупить в России 2 миллиона тонн топлива. Так, за первые шесть месяцев текущего года доля России в общем импорте угля уже достигла 63%. По данным Государственной фискальной службы Украины, за российский уголь пришлось заплатить почти 963 миллиона долларов. Всего в этом году на закупку угля потрачено около 1,5 миллиарда долларов. Также Киев закупает уголь в США, Канаде, Казахстане и в других странах.

Отметим, в 2014 году доля импорта антрацита из РФ составляла 64,2%, в 2015 – 47,1%, в 2016 – 61,8%, а в прошлом году – 57,6%.

Как уже сообщал «Новый День», сокращение собственной добычи угля, конфликт с Россией и блокада Донбасса привели к тому, что «Незалежной» пришлось покупать антрацит у США. При этом в Америке «по-дружески» предложили покупать топливо в два раза дороже, чем у России, а проблему дефицита антрацита полностью решить так и не удалось.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 08.08.18

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