Посол США запретил Украине разрабатывать шахты – в угоду поставкам угля из Пенсильвании

США, занявшие 30% украинского импорта антрацита, не дают «Незалежной» развивать собственную добычу угля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко.

Несмотря на то, что американсий антрацит намного дороже российского и даже южноафриканского, в первом полугодии объём поставок из Пенсильвании составил 31% от всего украинского импорта.

Вместе с тем, себестоимость украинского угля остаётся высокой из-за отсутствия инвестиций в увеличение добычи.

«Патриоты нормальной страны выбирают надежные источники – качество, цену логистики. Посол США в своем письме не советует выделять деньги – порядка 4,5 млрд – на развитие украинских шахт, потому что может обидеться Пенсильвания и контрактов не будет. Крупнейший производитель «Арселор Миттал» закупает кузбасский уголь, потому что его устраивает качество, логистика, условия и надежность поставки. Бизнес прагматичен. В нормальных странах политика – это концентрированные интересы бизнеса. Поэтому посол США пишет премьеру – вы пересмотрите, пожалуйста», – возмущён Червоненко.

«Но мы же все-таки независимая страна. Мы благодарны Америке и всегда на нее ориентировались, но мы же можем выбирать то, что выгодно нам. По сведениям лидеров профсоюзов, шахтеры отказываются выходить из забоев, несмотря на все «реформы», шахтеры не понимают, как им жить. Сейчас добывается 11 тысяч тонн в сутки, шахтеры говорят, что готовы выйти на 30 тыс тонн. При таких объемах будет другая себестоимость, с которой импортный уголь для ТЭС не сравнится», – цитирует политика сайт «Политнавигатор».

Как сообщал «Новый День», по мнению директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрея Иванова, украинские власти действуют вопреки всем экономическим и логическим законам ради лестных отзывов из Вашингтона. Позицией Украины открыто пользуются Соединенные Штаты.

Однако, чтобы совсем не замёрзнуть и хоть как-то снизить себестоимость своей металлургической продукции, Украина вынуждена «поступаться принципами» и закупать антрацит, в том числе, и в России.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.11.18

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