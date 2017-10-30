Украине придется выбирать: замерзнуть или покупать российский уголь

Энергетики предупредили Украину: угля хватит только до января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский отмечает, что страна не в силах преодолеть грядущий дефицит угля без поставок из РФ. По его словам, в настоящее время сложилась худшая ситуация за всю историю «Незалежной»: столь низких запасов топлива не было даже в сложные в 1990-ые годы.

«У нас на сегодняшний день дефицит до четырех миллионов тонн. Мы не совсем понимаем, где брать уголь в течение зимы, потому что большая часть дефицита – это антрацитовая группа, а физически этот уголь есть только в Российской Федерации», – сообщил Землянский в эфире одного из украинских каналов.

Он рассказал, что пока неизвестно, какие именно меры собираются предпринять украинские власти, чтобы преодолеть дефицит и подчеркнул, что запасов хватит только до конца текущего года: «С января это самая большая проблема для Украины».

Как сообщал «Новый День», «Незалежная» отказалась от угля из России по политическим соображениям. Позже Украина предприняла попытку организовать регулярные поставки угля из США, который обходится дороже не только донецкого и российского, но даже южно-африканского топлива. В связи с «золотыми» закупками, эксперты ожидают, что грядущий отопительный сезон выйдет простым украинцам дороже примерно на 15%. При этом эксперты подчеркивают, что далеко не все граждане «Незалежной» смогут заплатить такую высокую цену за коммунальные услуги.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 30.10.17

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