Режим Порошенко выживает и коптит на российском угле

Россия стала главным поставщиком угля для Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», импорт каменного угля и антрацита на Украину за 10 месяцев текущего года вырос до 2,151 млрд долларов – это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В частности, по данным государственной фискальной службы Украины, поставки угля из РФ оказались на первом месте и составили 1,2 миллиарда долларов – это 55,7%, на втором месте – США 25%,4 (546,8 млн долларов), на третьем месте –Австралия 5,4% (116,4 млн долларов).

Отметим, что российский импорт увеличился, несмотря на неоднократные заявления украинских властей о том, что страна сможет обойтись без закупок у «соседа-агрессора».

Как сообщал «Новый День», «Незалежная» отказалась от угля из России по политическим соображениям. Позже Украина предприняла попытку организовать регулярные поставки угля из США, который обходится дороже не только донецкого и российского, но даже южно-африканского топлива.

В связи с «золотыми» закупками, эксперты ожидают, что грядущий отопительный сезон выйдет простым украинцам дороже примерно на 15%. При этом эксперты подчеркивают, что далеко не все граждане смогут заплатить такую высокую цену за коммунальные услуги.

Правда, дороговизна иностранного угля – не единственная проблема текущего отопительного сезона: энергетики предупреждают, что топлива антрацитовой группы хватит только до января. Пока неизвестно, какие именно меры собираются предпринять украинские власти, чтобы преодолеть дефицит

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.11.17

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