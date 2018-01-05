Режим Порошенко продержался на российском угле весь прошлый год

В 2017 году более 50% импортного угля для электростанций Украина получила из России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год в страну импортировали 19,7 млн тонн угля на 2,7 млрд в долларовом эквиваленте.

Так, из РФ поставили антрацита на 1,55 млрд долларов, из США – на 682 млн долларов (24,85%), из Канады – на 182 млн долларов (6,64%), из других стран – на 327,653 млн долларов (11,94%).

В тоже время украинский уголь не антрацитовой группы экспортировался также в основном в Россию: в РФ 54,48% – на 57,4 млн долларов, в Словакию 39,6 % – на 41,5 млн долларов, в Турцию 2,43% – на 2,5 млн долларов, в другие страны было экспортировано 3,72% угля – на 3,927 млн долларов.

Как сообщал «Новый День», после блокады Донбасса, которую устроил киевский режим, Украина была вынуждена закупать импортный уголь для восполнения дефицита электрогенерации. Ранее «Незалежная» отказалась от поставок из России по политическим соображениям.

Позже Украина предприняла попытку организовать регулярные поставки угля из США, который обходится дороже не только донецкого и российского, но даже южно-африканского топлива. В связи с «золотыми» закупками, эксперты подсчитали, что текущий отопительный сезон выйдет простым украинцам намного дороже.

Судя по всему, недавняя поломка на хмельницкой атомной станции и упадок в целом в украинской атомной генерации не смущают киевские власти, которые намерены с лихвой компенсировать дефицит мощностей за счет работающих на антрацитовом угле электростанций, чему и поспособствуют поставки из России. Недавно Киев даже заявил о планах стать серьезным экспортером электроэнергии.

Кроме того, Украина решила больше не «брезговать» российским газом и начать закупки напрямую у Газпрома.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 04.01.18

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