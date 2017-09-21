Украинские СМИ: США продают Киеву российский уголь под видом американского

Американское судно «OceanAmbitious» выгрузило уголь из США в Одессе и ушло в Новороссийск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за странного маршрута иностранного балкера в «незалежной» разгорается скандал: украинские СМИ уже поставили под сомнение не только рентабельность контракта по закупке топлива, но и происхождение угля.

Многие уверенны, что судно отправилось в российский порт за новой партией «американского топлива». Некоторые отмечают, что возможно даже Россия закупила уголь в Донбассе и теперь через посредника – США, продает его Украине.

Отметим, что американский уголь обходится Украине в 113 долларов за тонну, в то время как уголь из России стоит около 80 долларов. В связи с «золотыми» закупками, эксперты ожидают, что грядущий отопительный сезон обойдется простым украинцам дороже примерно на 15%.

Как сообщал «Новый День», в августе Украина заключила контракт с горнодобывающей компанией из Балтимора на поставку 700 тыс. тонн антрацитового угля.

Одесса, Анастасия Зук

Одесса. Другие новости 21.09.17

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