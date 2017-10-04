Добрый уголёк! Польша с удовольствием закупает «невостребованный» Украиной антрацит из ЛДНР

В Польше сознались в закупках угля в неподконтрольных Украине республиках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информацию о закупках донецкого угля подтвердил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский.

На Украине узнав о «предательстве», сразу же попросили прекратить поставки. По словам министра энергетики и угольной промышленности «незалежной» Игоря Насалика, который находится сейчас в Польше, такое поведение соседней европейской страны далеко не партнерское.

При этом Наслик напомнил, что Киев благодаря дипломатическим усилиям смог прекратить поставки антрацитового топлива из ЛДНР в Турцию.

Между тем, в Польше «издевательски», по мнению украинской стороны, отмечают, что в стране официальный запрет на экспорт действует только на продукцию из Крыма.

Отметим, что по «данным» издания «Gazeta Prawna» занимается закупками польская компания «Doncoaltrade», которая зарегистрирована в Катовице. Ее основным акционером якобы является бывший заместитель министра энергетики Луганской народной республики Александр Мельничук.

Напомним, Украина пытается организовать регулярные поставки угля из США, который обходится дороже не только донецкого и российского, но даже южно-африканского. В связи с «золотыми» закупками, эксперты ожидают, что грядущий отопительный сезон обойдется простым украинцам дороже примерно на 15%.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 04.10.17

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