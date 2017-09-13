«Хочешь дружить – покупай американское»: «золотой» уголь из США прибыл на Украину

Украина получила первую партию угля из Америки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судно Ocean Ambitious зашло в порт Одессы сегодня ночью. На борту балкера 62 тыс тонн топлива, предназначенного для ТЭС ПАО «Центрэнерго».

В ближайшее время украинская сторона планирует принять еще четыре корабля с американским углем общим объемом более 295 тыс тонн. Всего американская компания поставит в «незалежную» 700 тыс тонн.

Первоначально в США собирались продавать Украине уголь по 206 долларов за тонну, правда, после снизили тариф до 113 долларов за тонну. Между тем, американское топливо все равно обходится «незалежной» дороже, чем уголь из России и ЮАР, который стоит около 80 долларов за тонну. В связи с «золотыми» закупками, эксперты ожидают, что грядущий отопительный сезон обойдется простым украинцам дороже примерно на 15%.

По мнению директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрея Иванова, украинские власти действуют вопреки всем экономическим и логическим законам. Позицией Украины открыто пользуются Соединенные Штаты.

«Трамп реализует вполне простую формулу: хочешь с нами дружить – покупай американское. А что делать Украине? Вот и приходится покупать американский уголь. Мол, такая дружба со Штатами наступила, что мы будем в два раза дороже покупать у США уголь», – цитирует Федеральное агентство новостей Иванова. Он также отметил, что дороговизна – это не единственная проблема, с которой столкнутся украинцы и ТЭС: «Уголь ведь бывает разный. Украинская промышленность заточена под уголь Донбасса, просто так в печи американский уголь не заправить», – заключил эксперт.

Одесса, Анастасия Зук

Одесса. Другие новости 13.09.17

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