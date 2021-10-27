Весь уголь Донбасса уплывает в «родную гавань» – в Киеве бьют тревогу

Украинским теневым посредникам не удаётся договориться с ЛДНР о поставках донецкого коксующегося угля для ТЭЦ замерзающей на фоне дефицита энергоносителей Украины. Весь антрацит Донбасса уйдёт в Россию, которая заключила с Индией большой контракт на поставку 40 млн тонн угля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

«Надо понимать, что Россия добывает 95 миллионов тонн. Да, есть потенциал увеличения, но надо понимать, что в этом году Россия 1,2 миллиона тонн поставила всего Украине. А откуда можно самый большой прирост коксующихся углей сделать за раз? Есть такой регион. Он, конечно, не на территории России, но под руководством российских менеджеров. Понятно, что авторизуя донбасский уголь как российский, конечно, можно покрыть часть этого огромного объёма в 40 млн тонн, который Индия готова закупать», – сказал эксперт.

Ведущий программы отметил, что Россия может просто скупить весь донецкий уголь для своих нужд без всякой «авторизации», а свой антрацит отправить в Индию.

«Можно и так. Но сам факт, что это расчёт на уголь ЛДНР. Понятно, в большей степени это будет с территории России (отравка в Индию – прим. «НД»), но, в том числе, расчёт и на уголь Донбасса», – приводит слова Джангирова «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее уголь из ЛДНР шёл в основном на Украину и оформлялся как «российский» или «польский».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.10.21

Украина не получит крымскую коллекцию золота даже после решения Апелляционного суда. / В Севастополе установлен новый антирекорд по смертности от ковида. / В администрацию Керчи пришли силовики. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»