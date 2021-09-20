С миру по тонне: Украина купит уголь у США и Польши

Киев и американская компания HC Trading подписали контракт на поставку 150 тыс. тонн угля. Это уже второй контракт с фирмой из США на покупку топлива для ТЭС, пишет «Нефтегазовая вертикаль».

HC Trading отгрузит уголь в два приема: в декабре текущего года и в январе 2022-го. Еще 75 тыс. тонн поставит другой поставщик из США, контракт с которым подписали в августе.

Тогда же официальный Киев договорился о покупке 320 тыс. тонн твердого топлива из Польши. Доставки расписаны по январь 2022 года.

Как сообщал «Новый День», Украина вынуждена закупать уголь на внешних рынках из-за транспортной и экономической блокады Донбасса. Эксперт заявил, что часть импорта идет с российского Кузбасса, хотя напрямую не оформляется.

В начале года на украинских ТЭС возник дефицит мощностей из-за нехватки угля. Тогда Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии и России.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 20.09.21

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