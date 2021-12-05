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Воскресенье, 5 декабря 2021, 21:52 мск

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В Донецке заявили, что Украина потеряла моральное право на уголь Донбасса

Коммерческие интересы Донецкой народной республики никогда не будут превалировать над моральными принципами. Донбасс не простит Киеву гибели людей и восьмилетних непрерывных бомбёжек. Поэтому поставки угля для энергетики Украины исключены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос, возможны ли прямые обращения Киева к ДНР с предложением продажи дефицитного на Украине энергетического угля.

«Предпосылок, что Киев может официально обратиться к ДНР с просьбой о продаже угля – нет, но и республика не пошла бы на такие поставки: коммерческие интересы не могут доминировать над моральными», – заявил Пушилин.

Напомним, ранее представители президента Зеленского в минской Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе неофициально проявляли заинтересованность в закупке угля в ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

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