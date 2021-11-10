Киев попросил Донбасс продать уголь

Пресс-секретарь делегации Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что власти Украины заинтересованы в приобретении из Донбасса угля и электроэнергии, – сообщает РИА Новости.

«На подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину», – рассказала Ковшарь.

Власти Луганской республики заявляют о готовности к сотрудничеству. Министр иностранных дел ЛНР и полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего сообщил: «Мы с пониманием отнеслись к этой проблеме, в особенности учитывая тот факт, что это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано Комплексом мер, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность».

Луганск, Иван Бабурин

Луганск. Другие новости 11.11.21

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