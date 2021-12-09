Шахтёры «Львовугля» отправились перекрывать украинские трассы

Украинское правительство, на балансе которого находится объединение нескольких шахт «Львовуголь», не может найти деньги на зарплаты горнякам за предыдущие месяцы работы. Шахтёры устроили протесты, которые проявляются в разных формах воздействия на киевские власти.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Отметим, что забастовка проходит на фоне острого дефицита угля для украинских теплоэлектростанций. В конце октября Москва прекратила отгрузки энергетического угля для «Незалежной».

«Акции протеста во Львовской области. Из-за накопления зарплатного долга перед работниками госпредприятия «Львовуголь» горняки первой смены шахт «Великомостовская», «Межиричанская», «Степная» отказались спускаться в шахту. Шахтеры «Лесной» отправились перекрывать дороги во Львовской области. Уже больше суток в знак протеста остаются под землей 38 горняков «Червоноградской». Люди отказываются выходить на поверхность, пока с ними не рассчитаются по зарплатным долгам», – написал Волынец.

Симферополь, Валентин Карамазов

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