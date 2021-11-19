Депутат Госдумы Попов поддержал граждан ДНР в попытке привлечь Украину к ответственности за геноцид

Ведущий общественно-политического ток-шоу «60 минут», депутат Госдумы Евгений Попов, комментируя иски в международные инстанции от граждан ДНР на военные преступления Украины в республиках Донбасса, заявил, что современные технологии помогут персонально выяснить, кто ответственен за смерти людей.

«Каждый ребенок погиб от конкретного снаряда, от конкретной пули, от конкретного осколка. Дислокации конкретных батальонов и подразделений украинской армии известны вплоть до часов и минут. Поэтому с нынешними техническими средствами мы можем персонально вычислить кто ответственен за каждую смерть в Донбассе, и многое уже в этом направлении сделано», – сказал он.

Авторы обращения попросили Международный Уголовный Суд, Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Совет Безопасности и другие организации разобраться с «антитеррористической операцией» Киева на территориях ДНР и ЛНР в результате чего погибли мирные жители республик.

Кроме того, они подчеркнули, что бывший украинский лидер Петр Порошенко несет прямую ответственность, как и «временный президент Турчинов», который приказал начать АТО, как и действующий – Владимир Зеленский.

По мнению Евгения Попова, граждане ДНР стараются не напрасно, поскольку документы, заявления и факты военных преступлений киевского режима поспособствуют разбирательствам.

«Я сам многократно был в Донбассе, я видел, что там происходит и знаю прекрасно, поэтому ничего не должно выйти из поля зрения, это очередная, наверное, уже попытка наказать виновных», – считает эксперт.

По его словам, вероятнее всего, международные инстанции не примут каких-либо решений в ближайшее время, потому что европейские страны поддерживают интересы США.

«Мировая конъюнктура так устроена, когда им выгодно, они кричат караул, когда в их интересах промолчать, они молчат. Например, если на границе Белоруссии и Польши поливают детей перечным газом, то это ничего страшного, так и надо делать. Конъюнктура, политика, чему тут удивляться?» – добавил Евгений Попов.

Тем не менее, уверен депутат, в будущем виновные все же понесут наказание. И к тому времени будет известна каждая фамилия тех, кто участвовал в расправах над жителями Донбасса.

Москва, Светлана Антонова

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