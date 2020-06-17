Прощай, мирный атом: Украина переходит на уголь

Украина намерена перевести львиную долю производства электроэнергии на отечественный уголь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании кабмина.

«Мы покупаем импортный газ в то время, как шахтеры сидят без работы, потому что нет рынка сбыта. Это неправильно», – отметил Шмыгаль.

Однако, по словам украинских экспертов, дело далеко не только в «импортном газе», а в том, что главные шахты и работающие на угле ТЭС принадлежат украинскому олигарху Ринату Ахметову, в структурах которого работал Денис Шмыгаль до назначения премьером.

Эксперты предупреждают, что, в первую очередь, от перехода на уголь пострадает украинская атомная энергетика. Уже сейчас украинские АЭС вынуждены значительно снижать свои мощности.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.06.20

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