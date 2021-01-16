«Грядёт арктический Армагеддон» – на Украине призывают сливать воду из теплосистем

На Украину надвигаются аномальные морозы до минус 30 градусов. Ни коммунальное хозяйство, ни экономика «Незалежной» в целом к этому совершенно не готовы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о необходимости срочно принимать масштабные противоаварийные меры заявил директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин.

По его словам, вместе с приходом непогоды могут обостриться старые газовые противоречия между Украиной и Россией.

«Ситуация, в самом деле, очень поганенькая, если честно, потому что этот погодный апокалипсис, он очень тяжёлый. И всё зависит, начнётся ли эта зимняя кампания, зимняя война газовая, все будет зависеть от морозов. То есть, если, в самом деле, сейчас морозы по Европе, Евразии накроют Российскую Федерацию, накроют страны Центральной Азии, раньше их называли Средней Азией – там Казахстан, Узбекистан, Туркменистан... Россия уже находится под серьезным давлением морозов.

То понятно, сейчас, если Украину и Белоруссию накроет арктический воздух, холодные массы зайдут сюда на 25-30 градусов минус по Цельсию, то понятно – начнется полный облом. Если это ещё коснется той же Словакии, Венгрии, Польши и Австрии, и Германии и дополнится южными странами. Они тоже пострадают, они уже очень сильно страдают», – предупреждает эксперт.

Он призвал начать срочные переговоры о перераспределении газовых потоков.

«Надо договориться, чтобы российский газ, поступающий в Украину, шел, например, на потребление Восточной части Украины, а газ, который находится в украинских хранилищах, компенсатороно по этой же цене, должен поступать в таких же объемах, как закачанный с России новый газ в Украину и потребляемый в Украине, на выполнение контракта в Европу. Представляете, в условиях войны Украины и России вот эту модель? Я себе практически не представляю, как ее можно сделать.

Поэтому, я думаю, что должен быть какой-то газовый Армагеддон. То есть, будет погодный апокалипсис и газово-энергетический Армагеддон. Поэтому, народ, вы что-то теплое покупайте, сливайте воду, если морозы будут, обещают морозы с конца недели, обещают похолодание, такое хорошее начнется, с Арктики идут массы холодного арктического воздуха.

Главное, успеть в домах слить воду, поскольку газа не будет, теплая вода к вам приходить не будет и горячая тоже не придет по этим трубам, потому что нечем будет подогревать на всех ТЭЦ.

Поэтому, чтобы не порвало вам ваши тепломагистрали, как это в Алчевске было, если помните, и в других городах, вам надо срочно, как можно быстрее сливать воду с батарей и со всех этих систем, чтобы у вас это не полопалось, потому что, если уже лопнет, то уже никто не сможет восстановить», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.01.21

В «нормандском формате» может остаться один Зеленский – украинский политолог. / На Украине официально запретили русский язык в сфере услуг. / Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 29 тысяч. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»