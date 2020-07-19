Россия без труда может подвести Украину к катастрофе – киевский эксперт

Украина ведёт себя крайне неосмотрительно, продолжая агрессивную антироссийскую политику и будучи уверенной в том, что Москва не решится прибегнуть к военному воздействию на Киев. Однако Россия может ответить не менее опасными для Украины экономическими мерами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.

«Я не знаю, как будет себя вести Москва. Я просто считаю, что мягкость, в том числе связанная с тем, что Россия продолжает поставлять и договорилась насчет газа и поставляет уголь антрацит, который нужен нашим электростанциям, и так далее… Это проявление некой мягкой позиции России, в отличие от того, как ведет себя Украина, которая перекрыла воду для Крыма.

Но у России есть возможности, например, отказаться от поставок ТВЭЛов для атомных электростанций, отказаться от поставки антрацита, и тогда остановится большая часть украинских ТЭС… Ясно, что будут колоссальные проблемы. И для России тоже, но Украина окажется на грани катастрофы, ведь никто не поможет, ведь не привезут сюда нужное количество антрацита, нефти и так далее…

Мы находимся в довольно опасном положении. Войны никакой не будет, но есть невоенные средства давления на Украину – такие, которые могут привести в и так обескровленной украинской экономике к тяжелейшим проблемам», – приводит «ПолитНавигатор» слова Погребинского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.07.20

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