Украина вновь стала закупать российскую электроэнергию

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, указано на сайте компании-оператора энергосистемы «Укрэнерго». Поставки составляют порядка 200 МВт/ч, сообщает компания.

В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии», запретив импорт электроэнергии из России на договорной основе. Он заявлял, что запрет можно отменить «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины». Тогда руководитель Минэнерго РФ Александр Новак оценил решение Киева как неконструктивное, поскольку оно «не добавляет оптимизма» населению и бизнесу.

В начале января Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. Сейчас объем поставок оттуда составляет 420 МВт, напоминает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.02.21

Коронавирус вызвал полную слепоту у пациента. / СМИ указали на финансировавших штурм Капитолия в США. / Президент Сербии обсудит косовскую проблему в Париже. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»