Украина заговорила о прямых закупках российского газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель допустил возможность подписания контракта с российской стороной на поставку газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в эфире украинского телевидения.

«Определенный объем мы были бы заинтересованы получить на конкретных основаниях… Но это вопрос консультаций между сторонами...» – приводит слова Оржеля РИА Новости.

Министр энергетики Украины добавил также, что газ может закупаться не только у «Газпрома», но и у других российских компаний.

«Если мы переходим в чисто экономические отношения, которые взаимовыгодные, то мы будем такое рассматривать», – добавил Оржель.

Напомним, ранее Москва обусловила возможность продления контракта на транзит газа через Украину прямыми закупками Киевом голубого топлива в России.

«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос – будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту.

Поскольку ответ на этот вопрос – это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны «Газпром» должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины», – заявил глава «Газпрома» Алексей миллер в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, вчера глава минэнерго РФ Александр Новак подчеркнул, что объёмы бронируемого Россией транзита через украинскую ГТС будут зависеть от согласия Киева заключить договор о прямых закупках российского газа для потребителей «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.09.19

«Дурной знак»: главой Крыма снова стал Сергей Аксенов. / По четвертому кругу: Госсовет Крыма выбрал председателя. / «Попадают в зону сожжения»: астрологи и крымчане предсказали исход выборов главы Крыма. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»