Порошенко обвинил Зеленского в подрыве энергетической независимости Украины

Энергетическая независимость Украины находится под угрозой из-за уступок, на которые пошла новая власть президента Владимира Зеленского в переговорном процессе по газу с Москвой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Твиттере заявил экс-президент «Незалежной» Пётр Порошенко.

«Энергетическая независимость Украины находится под угрозой. Последние переговоры, которые ведутся по привлечению России в газовое снабжение Украины, – это разрушение большей части того, что было сделано», – написал Порошенко.

Напомним, в пятницу глава Минэнерго Украины Алексей Оржель допустил возможность подписания контракта с российской стороной на поставку газа.

Ранее Москва обусловила возможность продления контракта на транзит газа через Украину прямыми закупками Киевом голубого топлива в России.

Как сообщал «Новый День», Россия не будет обсуждать с Украиной объёмы транзитного газа, поставляемые в Европу через украинскую ГТС.

Для перекачки газа европейским потребителям нет необходимости в отдельном транзитном контракте между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Об этом по итогам трёхсторонних переговоров по газу между Россией, Еврокомиссией и Украиной заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.09.19

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