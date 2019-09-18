Киев согласился разделить добычу и транспортировку газа по требованию ЕС

Украинское правительство одобрило так называемый анбандлинг – отделение газотранспортной системы (ГТС) страны от компании «Нафтогаз».

План создания независимого оператора по транспортировке газа уже направлен в Еврокомиссию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём твиттере написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Украинский кабинет министров одобрил анбандлинг план для НАК «Нафтогаз», – написал Гончарук.

Напомним, разделение украинской газодобычи и транзита предусмотрено Третьим европейским энергопакетом. Еврокомиссия постоянно требовала от Киева срочно ввести в действие анбандлинг и ставила этот процесс условием для заключения нового транзитного контракта с «Газпромом».

Между тем, по мнению енергетических экспертов ЕС, согласие Украины принять требование европейского законодательства позволяет «Газпрому» не зависеть от подписания газового договора с Украиной.

Киев, как официальный член Европейского энергетического сообщества, в любом случае будет обязан выставлять на енергетический рынок свободные транзитные мощности своей ГТС. В свою очередь, Россия может их беспрепятственно выкупать и пользоваться по необходимости.

«Даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые «Газпром» сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. Таким образом, даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита газа в ЕС», – подчеркнул европейский эксперт в комментарии для ТАСС.

Сегодня в Кремле уже заявили, что трёхсторонние переговоры по газу между Россией, Еврокомиссией и Украиной 19 сентября не приведут к конкретным договорённостям по транзиту голубого топлива через Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.09.19

Киев обвинил Москву в срыве «нормандского формата». / Апологет украинской декоммунизации лишился своего поста. / В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры по транзиту газа с ЕС и Украиной. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»