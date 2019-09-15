Европейское законодательство позволяет Газпрому не подписывать транзитный контракт с Украиной – эксперт ЕС

Отстуствие долговременного транзитного договора между «Нафтогазом» и «Газпромом» не грозит бесперебойным поставкам российского газа в Европу через территорию Украины в 2020 году.

Киев, как официальный член Европейского энергетического сообщества, в любом случае будет обязан выставлять на енергетический рынок свободные транзитные мощности своей ГТС. В свою очередь, Россия может их беспрепятственно выкупать и пользоваться по необходимости.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свой источник в европейском энергетическом секторе сообщает ТАСС.

«Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые «Газпром» сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. Таким образом, даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита газа в ЕС», – подчеркнул эксперт.

По его словам, у «Газпрома» уже имеется подобный опыт, когда отсутствие договора с Грузией на транзит газа не помешало российской компании полностью обеспечить голубым топливом Армению.

Поэтому для России предстоящие трёхсторонние переговоры по транзиту с Еврокомиссией и Украиной не имеют критического значения в плане газового обеспечения европейских потребителей согласно подписанным ранее контрактам.

«Таким образом, даже если трехсторонние консультации по газу не приведут к результату, а нынешний десятилетний контракт между Москвой и Киевом истечет в конце 2019 года и не будет ни продлен, ни обновлен – для сохранения транзита в 2020 году все равно будет существовать достаточная легальная база», – цитирует ТАСС представителя ЕС.

Напомним, на днях исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко поспешил заявить, что Киев потребует компенисировать все затраты на содержание пустой украинской ГТС, если Россия не продлит контракт на прокачку через неё достаточного количества своего газа.

Размер компенсации уже был озвучен ранее и составляет 11-14 миллиардов долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.09.19

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