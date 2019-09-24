Газпром даст пожить украинской ГТС «год-два»

Российская компания «Газпром» не станет заключать с Украиной долгосрочный транзитный контракт на 60-90 миллиардов кубометров в год, на чём настаивают Еврокомиссия и власти в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое убеждение в эфире UkrLifeTV выразил сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Вместе с тем, эксперт уверен, что Россия не пойдёт на полное прекращение транзита газа через Украину сразу после истечения текущего контракта – с 1 января 2020 года.

Однако, в любом случае, объём перекачки газа в Европу через украинскую ГТС резко сократится.

«Я не думаю, что Газпрому 90 млрд куб м нужно, и 60 – тоже. Ну, может, на год-два. Просто не нужно уже. Они уже построят «Турецкий поток» и «Северный поток-2», если не в конце этого, то в начале следующего года. И запустят.

Но это не значит, что полностью Украину исключат. Все равно сюда будет идти, ну 30 млрд куб м. А для нас при таких условиях работать неприбыльно, маржа не образуется.

Такая веселая история, непонятно, чем она закончится в конечном итоге», – заключил Марунич, но добавил, что, по крайней мере, не случится «самый плохой вариант».

Другое дело, что готовность сторон о чем-то говорить, по крайней мере, показывает, что, скорее всего, самого плохого варианта, с прерыванием транзита, с выходом на ноль на нашей восточной границе с 1 января, не случится. Будет какая-то договоренность», – приводит слова Марунича «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно глава Минэнерго Украины Алексей Оржель допустил возможность подписания контракта с российской стороной на поставку газа.

Ранее Москва обусловила возможность продления контракта на транзит газа через Украину прямыми закупками Киевом голубого топлива в России.

Как сообщал «Новый День», Россия не будет обсуждать с Украиной объёмы транзитного газа, поставляемые в Европу через украинскую ГТС.

Для перекачки газа европейским потребителям нет необходимости в отдельном транзитном контракте между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Об этом по итогам трёхсторонних переговоров по газу между Россией, Еврокомиссией и Украиной заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.09.19

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