Транзит газа через Украину будет осуществляться только на российских и европейских условиях

Россия не будет обсуждать с Украиной объёмы транзитного газа, поставляемые в Европу через украинскую ГТС.

Для перекачки газа европейским потребителям нет необходимости в отдельном транзитном контракте между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом по итогам трёхсторонних переговоров по газу между Россией, Еврокомиссией и Украиной заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Глава Минэнерго РФ отметил, что Москва ждёт, когда Киев в соответствии с европейским законодательством официально оформит разделение добычи и транспортировки газа, и готова после этого бронировать через украинскую ГТС «коммерчески целесообразные» транзитные объёмы.

Конкретные краткосрочные или среднесрочные заявки на перекачку будут, по необходимости, поступать непосредственно от «Газпрома».

Однако это произойдёт только в том случае, если новый украинский газотранспортный оператор успеет до конца действующего газового договора между Украиной и Россией (31 декабря 2019 года) получить все необходимые европейские сертификаты.

В ином случае, Россия предлагает продлить текущий контракт на один год.

Вместе с тем, Новак подчеркнул, что даже в случае своевременной сертификации оператора, объёмы транзита через украинскую ГТС будут также зависеть от согласия Киева заключить договор о прямых закупках российского газа для потребителей «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.09.19

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