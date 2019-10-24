Газпром готовится качать газ в ЕС без подписания транзитного контракта с Украиной

В российской компании «Газпром» не уверены, что Украина к концу года успеет привести своё энергетическое законодательство в соотвествие с европейским. Без этого невозможно подписание нового контракта на поставку и транзит газа взамен истекающему договору.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на XII Евразийском экономическом форуме заявила заместитель председателя правления «Газпрома», глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«На сегодняшний момент не все условия для введения третьего энергетического пакета выполнены на территории Украины. Это тот процесс, который занимает существенное время, пока мы не понимаем, успеют ли они, или нет», – цитирует Бурмистрову ТАСС.

Вместе с тем, по её словам, «Газпром» имеет большой опыт и готов работать на Украине по европейским правилам с любым уполномоченным контрагентом из ЕС.

Напомним, ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что транзит газа через Украину будет осуществляться только на российских и европейских условиях.

Глава Минэнерго РФ отметил, что Москва ждёт, когда Киев в соответствии с европейским законодательством официально оформит разделение добычи и транспортировки газа, и готова после этого бронировать через украинскую ГТС «коммерчески целесообразные» транзитные объёмы.

Конкретные краткосрочные или среднесрочные заявки на перекачку будут, по необходимости, поступать непосредственно от «Газпрома».

Однако это произойдёт только в том случае, если новый украинский газотранспортный оператор успеет до конца действующего газового договора между Украиной и Россией (31 декабря 2019 года) получить все необходимые европейские сертификаты.

В ином случае, Россия предлагала продлить текущий контракт на один год.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.10.19

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