Путин допустил срыв Украиной подписания нового газового контракта

Украина, «вполне вероятно», не успеет привести своё энергетическое законодательство в соответствие с европейским до истечения текущего газового договора между Москвой и Киевом 31 декабря 2019 года.

Поэтому подписание нового транзитного контракта становится невозможным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.

В этом случае, по словам президента, Россия готова продлить действующий газовый контракт с Украиной ещё на один год.

«Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года, мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством.

Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно – существуют внутриукраинские законодательные и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти (это не очень просто будет сделать) – то мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку», – приводит слова Путина РИА Новости.

Напомним, ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Москва ждёт, когда Киев в соответствии с европейским законодательством официально оформит разделение добычи и транспортировки газа, и готова после этого бронировать через украинскую ГТС «коммерчески целесообразные» транзитные объёмы.

Конкретные краткосрочные или среднесрочные заявки на перекачку будут, по необходимости, поступать непосредственно от «Газпрома».

Однако это произойдёт только в том случае, если новый украинский газотранспортный оператор успеет до конца действующего газового договора между Украиной и Россией (31 декабря 2019 года) получить все необходимые европейские сертификаты.

В ином случае, Россия предлагает продлить текущий контракт на один год.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.10.19

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