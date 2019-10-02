Украина откажется продлевать газовый транзитный контракт с Россией

Украина не станет продлевать на год действующий транзитный котракт с Россией (истекает 31 декабря 2019), даже если не успеет подготовить все необходимые документы для подписания нового договора.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

По его словам, Киев намерен во что бы то ни стало пересмотреть параметры российского транзита и поэтому будет настаивать на подписании нового договора в любом случае.

Напомним, о том, что Москва готова на год продлить действующий контракт, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин.

«В Брюсселе шла речь о том, что российская сторона готова продлить действующий контракт, если Украина не успеет имплементировать нормы Третьего энергопакета или же не успеет сертифицировать нового оператора газотранспортной системы, чтобы можно было заключать новый договор по европейским правилам. Об этом в Брюсселе говорил глава Газпрома Алексей Миллер, так что Путин не сказал ничего нового», – цитирует эксперта издание Украина.ру.

По словам Землянского, Украина, скорее всего, будет настаивать на короткой отсрочке, чтобы завершить все работы для получения европейских сертификатов.

«Логичнее было бы продлить этот контракт, чтобы не возникло кризисной ситуации.

Но проблема в том, что Украина настаивала на том, что контракт должен быть пересмотрен. Если речь идет о продлении контракта на 2-3 месяца, чтобы решить проблему с имплементацией и сертификацией – это одно, и совсем другое – продление контракта на год.

Поэтому я не уверен в том, что украинская сторона с этим согласится. Это станет понятно на следующем раунде трехсторонних переговоров, которые состоятся в октябре», – заключил Землянский.

Как сообщал «Новый День», сегодня президент РФ Владимир Путин предположил, что Украина, «вполне вероятно», не успеет привести своё энергетическое законодательство в соответствие с европейским до истечения текущего газового договора между Москвой и Киевом 31 декабря 2019 года.

Поэтому подписание нового транзитного контракта становится невозможным.

В этом случае, по словам Путина, Россия готова продлить действующий газовый контракт с Украиной ещё на один год.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.10.19

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