Киев официально отказался продлевать газовый договор с Россией

Украина намерена кардинально пересмотреть контракт с Россией на транзит газа. Киев требует от Москвы подписать новый договор и взять на себя обязательства по долгосрочным поставкам газа в больших ежегодных объёмах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявили руководство «Нафтогаза» и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам. Мы также ставим себе за цель получение долгосрочного контракта, потому что продолжать на один год по старым правилам нам просто не подходит», – заявил Гончарук.

«Что мы далее будет делать с этой газотранспортной системой (украинской ГТС), если только на год будет продлено выполнение действующего контракта, который, к тому же, не отвечает европейским принципам?», – рассуждает премьер-министр Украины.

Между тем, в Кремле и «Газпроме» сомневаются, что Киев успеет до истечения текущего контракта имплементировать в украинское законодательство «Третий европейский энергопакет». Поэтому Москва, во избежание очередной газовой войны в Новый год, предлагает продлить на год старый договор.

«Если эта комплексная работа (приведение украинского энергетического законодательства в соответствие с европейским) не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период – продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям»,– сообщили в «Газпроме».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина, «вполне вероятно», не успеет привести своё энергетическое законодательство в соответствие с европейским до истечения текущего газового договора между Москвой и Киевом 31 декабря 2019 года.

Поэтому подписание нового транзитного контракта становится невозможным.

В этом случае, по словам президента, Россия готова продлить действующий газовый контракт с Украиной ещё на один год.

«Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года, мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством.

Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно – существуют внутриукраинские законодательные и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти (это не очень просто будет сделать) – то мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку», – заявил Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.10.19

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