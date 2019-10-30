В Киеве предрекают захват «Газпромом» украинского газового рынка

Имплементация Третьего энергетического пакета ЕС в законодательство «Незалежной» открывает российскому «Газпрому» доступ к украинской ГТС и местным потребителям.

Это позволит российской компании выходить на энергетический рынок Украины в качестве свободного агента с привлекательным ценовым предложением и вытеснить украинских и европейских трейдеров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил украинский эксперт в энергетической сфере Валентин Землянский.

«Если мы подписываем соглашение о доступе к украинской ГТС, «Газпром» вообще может выйти на украинский рынок и работать на украинском рынке. Как вариант. Об этом просто мало кто говорил, а на украинском газовом форуме, который проходил две недели назад, как раз такое заявление прозвучало», – приводит слова Землянского «ПолитНавигатор».

По его словам, Киеву, если он не желает появления «Газпрома» на украинском рынке, придётся каким-то образом совместить требования европейского законодательства и «неприятие агрессора» на своей территории.

«И тут возникает вопрос – мы тут так боремся против импорта электроэнергии из Российской Федерации, а тут цельный «Газпром» зайдет на рынок. И его предложения будут явно выгоднее, чем те предложения, которые идут со стороны «Нафтогаза» или украинских трейдеров, закупающих газ в Европе. Поэтому, я боюсь, нам предстоит еще тот газовый сериал в ближайшие два месяца», – предрекает эксперт.

Напомним, согласно Третьему энергетическому пакету ЕС, который Украина обязалась принять и разделить газодобычу и транспортировку газа, «Газпром» получает право бронировать транзитные мощности украинской ГТС в необходимых для себя объёмах для поставок в Европу.

Вместе с тем, Киев требует от Москвы подписать «долгосрочный» контракт на транспортировку газа в ЕС «в значительных объёмах», обещая взамен разрешить «Газпрому» прямые поставки газа на украинский рынок.

Симферополь, Валентин Карамазов

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