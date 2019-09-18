В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры по транзиту газа с ЕС и Украиной

Трёхсторонние переговоры по газу между Россией, Еврокомиссией и Украиной 19 сентября не приведут к конкретным договорённостям по транзиту голубого топлива через Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, для заключения соглашения пока не созрели условия, а сторонам переговоров предстоит ещё много кропотливой работы.

«Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, нужно вести еще очень много кропотливой работы», – заявил Песков и добавил, что Россия при обсуждении продолжения транзита газа в Европу через территорию Украины ставит во главу угла принцип экономической целесообразности.

Напомним, недавно Европейский суд юстиции пересмотрел по иску Польши предыдущее решение Еврокомиссии от 2016 года о допуске «Газпрома» к немецкому трубопроводу OPAL и существенно ограничил российскую компанию. В результате «Газпром» будет вынужден искать, куда перенаправить 12 миллиардов кубометров транзитного газа ежегодно.

По словам министра энергетики России Александра Новака, это решение прямо влияет на предстоящие 19 сентября трёхсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по транзиту газа и на ситуацию с энергоснабжением Европы в целом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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