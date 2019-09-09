Газ Ямала может уйти в Китай, пока Европа нянчится с Украиной

Китай готов участвовать в диверсификации поставок газа с месторождений Ямала, которые обеспечивают Европу голубым топливом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом перед трёхсторонней встречей на уровне министров энергетики в Брюсселе между Россией, Евросоюзом и Украиной по транзиту газа заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Путин дал поручение Миллеру изучить вопрос поставок ямальского газа в Китай через Монголию.

Как известно, 1 декабря начинаются поставки в Китай по уже проложенному трубопроводу «Сила Сибири» из Якутии через границу в Амурской области (восточный маршрут).

«Китайский рынок является самым динамичным, самым быстрорастущим в мире. На сегодняшний день мы с китайскими партнерами изучаем возможности поставки газа в Китай по другим маршрутам», – заявил глава «Газпрома».

Путин уточнил – по каким именно и попросил обратить внимание, в том числе, на Ямал.

«В этой связи я просил бы Вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с Вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края.

Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию.

Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются.

Прошу Вас этот вопрос изучить и мне доложить», – поставил задачу президент.

Напомним, во время беседы, комментируя газовые проблемы с Киевом, Алексей Миллер отметил, что трёхсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по транзиту газа не будут иметь результата, пока «Нафтогаз» не заключит прямой контракт с «Газпромом» на закупку российского голубого топлива.

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