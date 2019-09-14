Нафтогаз оживился после наложенных в ЕС ограничений на Газпром

Компания «Нафтогаз» рада решению европейского суда наложить ограничения на российский «Газпром» в праве пользоваться газопроводом OPAL в Польше.

Тем самым, по мнению украинской компании, суд признал «важность принципа» энергетической «солидарности» против России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Facebook заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

При этом Коболев поспешил предложить России услуги украинской ГТС по транспортировке тех объёмов газа, которые раньше шли в Европу через OPAL.

«Мы рады, что европейский суд признал важность принципа солидарности...

Если Газпром желает продолжать доставлять эти объёмы газа туда же, куда они шли через OPAL, но коротким путём, украинская и словацкая газотранспортные системы с лёгкостью с этим справятся. Как это делали и раньше, пока «Газпром» не получил монопольный доступ к OPAL.

Хорошо, что суд восстановил справедливость и защитил конкуренцию», – написал Коболев и издевательски добавил, что Еврокомиссии «всё же, лучше вообще не создавать возможностей для злоупотреблений» в дальнейшем.

Напомним, на днях Европейский суд юстиции пересмотрел по иску Польши предыдущее решение Еврокомиссии от 2016 года о допуске «Газпрома» к трубопроводу OPAL и существенно ограничил российскую компанию. В результате «Газпром» будет вынужден искать, куда перенаправить от 10 до 12 миллиардов кубометров транзитного газа ежегодно.

В свою очередь, Польша открыто заявила о политической победе над Россией, и что эти транзитные мощности теперь будут направлены через «братскую» Украину.

Позже министр энергетики России Александр Новак заявил, что решение суда ЕС по ограничению использования польского газопровода OPAL компанией «Газпром» прямо влияет на предстоящие 19 сентября трёхсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по транзиту газа и на ситуацию с энергоснабжением Европы в целом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.09.19

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