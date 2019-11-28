Нафтогаз не пропустит в Европу российский транзитный газ без контракта

«Нафтогаз» не станет препятствовать поступлению российского транзитного газа на территорию Украины без подписанного контракта. Однако в Европу этот газ не пойдёт, а останется на территории «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

При этом Витренко похвалился перед немецкими потребителями тем, что Украина даже в случае неподписания контракта с «Газпромом» всё равно не станет «перекрывать вентиль» на границе с Россией. Однако, какой в этом практический толк, если газ всё равно не поступит в Европу, не пояснил.

«Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции – выходить на телеэкраны и говорить: «Мы перекрываем вентиль», – заявил Витренко и попытался переложить ответственность за возможную блокировку транзита на «Газпром».

«Но я напомню, что в письме, которое прислал «Газпром» «Нафтогазу», черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины», – заявил исполнительный директор «Нафтогаза».

Вместе с тем, Витренко указал, что «открытый вентиль» не означает поступление транзитного российского газа в Европу без документального оформления со стороны «Газпрома».

По его словам, весь этот газ будет перекачиваться в украинские газохранилища и ждать «собственника с документами».

«Весь, целиком. Украина не будет его воровать, забирать, потреблять, ничего с ним делать не будет, а будет его хранить до тех пор, пока собственник не придет с документами», – заверил он и при этом тут же признал, что объём украинских газохранилищ не позволяет вместить весь транзитный газ из России.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о возможном прекращении транзита российского газа через Украину в Европу в случае отказа Киева от предложений Москвы, а также продолжения с украинской стороны практики абсурдных судебных претензий к «Газпрому» .

Однако Киев отверг все предложения и заявил, что не станет продлять действующий договор на год и отзывать судебные иски.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, новый договор на транзит газа будет заключён исключительно на украинских условиях, которые предполагают огромные ежегодные объёмы прокачки российского газа в Европу на долгосрочный период.

Симферополь, Валентин Карамазов

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